В Башкирии более 120 медиков из 3 городов не получили ковидные выплаты

Коронавирус в Башкирии | 03 сен 2020 | 13:13

Более 120 медиков из трех городов Башкирии направили жалобы в прокуратуру по ковидным выплатам. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в региональном отделении профсоюза «Действие».



Обращения на имя прокурора республики Владимира Ведерникова подписали 102 медработника из Салавата, 17 – из Ишимбая, трое – из Межгорья. Они просят провести проверку в городских больницах по факту невыплаты сотрудникам выплат стимулирующего характера за особые условия труда, предусмотренные постановлениями Правительства России №№ 415 и 484.







Заявители отмечают, что обещанные деньги за работу с пациентами, зараженными опасной инфекцией, получили не все работники больниц. Так произошло из-за того, что деньги, согласно постановлениям российского правительства, положены разным категориям сотрудников, работающих в отдельных типах медучреждений. Варьируются также размеры выплат.

«Мы считаем такой подход в определенной степени справедливым, поскольку нагрузка из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции возросла абсолютно у всех медработников, в связи с чем поощрение их дополнительными выплатами разумно и обоснованно, – говорится в обращении. – В то же время нельзя приравнять медработников, работающих непосредственно с коронавирусной инфекцией с теми, кто с этой инфекцией не работает, ибо риски заражения совершенно разные, равно как и разным является уровень ответственности перед пациентами».

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