В Башкирии более 120 медиков из 3 городов не получили ковидные выплаты
Коронавирус в Башкирии | 03 сен 2020 | 13:13
Более 120 медиков из трех городов Башкирии направили жалобы в прокуратуру по ковидным выплатам. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в региональном отделении профсоюза «Действие».
Обращения на имя прокурора республики Владимира Ведерникова подписали 102 медработника из Салавата, 17 – из Ишимбая, трое – из Межгорья. Они просят провести проверку в городских больницах по факту невыплаты сотрудникам выплат стимулирующего характера за особые условия труда, предусмотренные постановлениями Правительства России №№ 415 и 484.
Заявители отмечают, что обещанные деньги за работу с пациентами, зараженными опасной инфекцией, получили не все работники больниц. Так произошло из-за того, что деньги, согласно постановлениям российского правительства, положены разным категориям сотрудников, работающих в отдельных типах медучреждений. Варьируются также размеры выплат.
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