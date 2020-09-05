Смертность в Башкирии от коронавируса считают аномальной

Уровень смертности от коронавирусной инфекции по итогам июля в Башкирии можно назвать аномальным — он оказался самым низким среди всех регионов Приволжского федерального округа. Это несмотря на то, что в целом смертность за июль в республике подскочила практически на 50%.
По данным, которые опубликовал Росстат, в Башкирии в июле умерли девять человек с коронавирусом. Из них для восьмерых COVID-19 стал основной причиной смерти — у всех вирус был идентифицирован. Еще у одного коронавирус не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния.