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Смертность в Башкирии от коронавируса считают аномальной

Смертность в Башкирии от коронавируса считают аномальной

Коронавирус в Башкирии | 05 сен 2020 | 12:37

Уровень смертности от коронавирусной инфекции по итогам июля в Башкирии можно назвать аномальным — он оказался самым низким среди всех регионов Приволжского федерального округа. Это несмотря на то, что в целом смертность за июль в республике подскочила практически на 50%.



По данным, которые опубликовал Росстат, в Башкирии в июле умерли девять человек с коронавирусом. Из них для восьмерых COVID-19 стал основной причиной смерти — у всех вирус был идентифицирован. Еще у одного коронавирус не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния.

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Меньше Башкирии коронавирус, в качестве основной причины, унес жизни в Мордовии — в июле там умерли шесть человек. Но COVID-19 был обнаружен еще у 58 человек, которые умерли от осложнений.

Лидером месяца в ПФО стала Нижегородская область, где от коронавируса умерли 189 человек. Еще для 29 вирус стал не основной причиной смерти.

В целом по стране лидируют Санкт-Петербург (770), Москва (742) и Московская область (538).

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Источник: news102.ru

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