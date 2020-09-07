В некоторых школах России выявлены случаи заболевания коронавирусом, они переходят на дистант

Коронавирус в Башкирии | 07 сен 2020 | 09:28

В некоторых школах России зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, в связи с чем они вновь возвращаются к дистанционному обучению. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».



По его словам, случаи единичны и в основном связаны с организационными решениями. Например, школа Забайкалья вернулась к дистанционному формату обучения.







- Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы, - цитирует КП Глушко.



В основном очереди возникают из-за того, что родители раньше приводят детей в школу. Замминистра призывает взрослых к соблюдению режима.

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Напомним, школы приступили к работе в штатном режиме 1 сентября. Только теперь там нет общего звонка — для каждого класса своё расписание перемен и уроков. ученикам запрещено отвечать у доски, а родительсике собрания проводятся в режиме онлайн. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно заявлял об опасности вспышек коронавируса после начала учебного года и как следствие обратного введения дистанционного обучения в условиях пандемии.