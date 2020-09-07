В Башкирии количество заболевших коронавирусом перевалило за 8 тысяч

Коронавирус в Башкирии | 07 сен 2020 | 10:25

Сегодня, 7 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин отчитался о ситуации с распространением коронавируса в регионе.



Он отметил, что на сегодняшний день насчитывается 8 тысяч 11 случаев инфицирования COVID-19, прирост за сутки составил 30 человек. 789 пациентов проходят лечение амбулаторно, 67 – в стационарах, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Информации о новых случаях летального исхода нет.







Помимо прочего глава министерства рассказал, что 516 доз вакцины от коронавируса поступили в Башкирию 1 сентября, 9 тысяч жителей региона уже получили прививки. В скором времени, говорит он, начнется вакцинация детей – ожидается разрешительная документация.

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Он также отметил, что в период с начала учебного года в трех школах республики были зафиксированы случаи заражения новой инфекцией – больными оказались ученики старших классов. На данный момент очаги в учебных заведениях ликвидированы.