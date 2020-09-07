Глава Башкирии Хабиров: "В школах начали появляться больные, но школы пока все это хорошо отрабатывают"

Коронавирус в Башкирии | 07 сен 2020 | 10:31

Сегодня, 7 сентября, Радий Хабиров во время еженедельного оперативного совещания высказался о единичных случаях заражения коронавирусной инфекцией в школах региона. По словам политика, в отдельных образовательных учреждениях вспышки COVID-19 начали появляться, но все случаи локализованы и контролируются.







Кроме того, Радий Хабиров отметил, что сейчас самое главное – продержаться еще две недели, чтобы прошел инкубационный период опасной инфекции.

«Откровенно надо сказать, что в школах начали появляться больные. Но, на мой взгляд, коллективы школ пока все это хорошо отрабатывают. Изолируют, карантинят и так далее. Но сегодня уже 7 сентября. Надо бы продержаться еще неделю-две, и, я надеюсь, что мы инкубационный период пройдем», — заявил глава республики.

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