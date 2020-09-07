Башкирия получила 21 машину скорой медпомощи

| 07 сен 2020 | 16:19

Сегодня, 7 сентября, главврачи 21 больницы Уфы, Республиканской станции скорой медицинской помощи и Санитарного автотранспорта Стерлитамака получили ключи от новых автомобилей СМП.







Всего в Башкирию поступило 21 новое транспортно средство. Их закупили за счет федерального бюджета. Кроме того, как отметил Андрей Назаров, событие приурочено ко Всемирному дню оказанию скорой медпомощи, который отмечают ежегодно 12 сентября.

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Фото: пресс-служба Правительства Республики Башкортостан

— Эти автомобили, которые мы вам сегодня вручаем, спасут еще сотни и тысячи жизней. Нагрузка, которая в этом году легла на ваши плечи зачастую была колоссальной, но вы с честью справились с этим вызовом, — отметил Андрей Назаров.Стоит отметить, что в скором времени медорганизации получат еще 7 автомобилей. Всего в 2020 году в распоряжении медиков будет 51 новое транспортное средство.