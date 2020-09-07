Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Башкирия получила 21 машину скорой медпомощи

Башкирия получила 21 машину скорой медпомощи

Башкирия получила 21 машину скорой медпомощи

| 07 сен 2020 | 16:19

Сегодня, 7 сентября, главврачи 21 больницы Уфы, Республиканской станции скорой медицинской помощи и Санитарного автотранспорта Стерлитамака получили ключи от новых автомобилей СМП.



Всего в Башкирию поступило 21 новое транспортно средство. Их закупили за счет федерального бюджета. Кроме того, как отметил Андрей Назаров, событие приурочено ко Всемирному дню оказанию скорой медпомощи, который отмечают ежегодно 12 сентября.

— Эти автомобили, которые мы вам сегодня вручаем, спасут еще сотни и тысячи жизней. Нагрузка, которая в этом году легла на ваши плечи зачастую была колоссальной, но вы с честью справились с этим вызовом, — отметил Андрей Назаров.
Глава Башкирии Хабиров: "В школах начали появляться больные, но школы пока все это хорошо отрабатывают"

Читайте также:

Глава Башкирии Хабиров: "В школах начали появляться больные, но школы пока все это хорошо отрабатывают"
Стоит отметить, что в скором времени медорганизации получат еще 7 автомобилей. Всего в 2020 году в распоряжении медиков будет 51 новое транспортное средство.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Правительства Республики Башкортостан

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: