Башкирия получила 21 машину скорой медпомощи

Сегодня, 7 сентября, главврачи 21 больницы Уфы, Республиканской станции скорой медицинской помощи и Санитарного автотранспорта Стерлитамака получили ключи от новых автомобилей СМП.
Всего в Башкирию поступило 21 новое транспортно средство. Их закупили за счет федерального бюджета. Кроме того, как отметил Андрей Назаров, событие приурочено ко Всемирному дню оказанию скорой медпомощи, который отмечают ежегодно 12 сентября.
— Эти автомобили, которые мы вам сегодня вручаем, спасут еще сотни и тысячи жизней. Нагрузка, которая в этом году легла на ваши плечи зачастую была колоссальной, но вы с честью справились с этим вызовом, — отметил Андрей Назаров.