В Минздраве Башкирии рассказали, сколько учителей и школьников заболели коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 08 сен 2020 | 09:27

Сегодня, 7 сентября, в правительстве прошло традиционное оперативное совещание Главы Башкирии с коллегами. Радий Хабиров начал встречу с обсуждения того, как начался новый учебный год в условиях пандемии коронавирусной инфекции.







Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что начинается вакцинация детей. В целом глава ведомства заявил, что случаи заболевания COVID-19 в образовательных учреждениях единичны, а именно в 3 школах – Иглинский, Ишимбайский и Мелеузовский районы. Там коронавирус обнаружили у старшеклассников. Также министр образования и науки Айбулат Хажин добавил, что сейчас 323 ребенка учатся дистанционно.

— По 1 сентября. Мы начали учиться. Откровенно надо сказать, как мы и ожидали, в некоторых школах начали появляться больные. Но коллективы школ пока хорошо это отрабатывают. Но сегодня уже 7 сентября. Надо продержаться еще неделю-две, мы этот инкубационный период пройдем, — отметил руководитель региона. — Откровенно скажу, ожидал гораздо худшего, что сильнее будем болеть. Значит, наши действия правильные. Не расслабляйтесь.

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