В Башкирии начали вакцинировать взрослое население от гриппа

| 08 сен 2020 | 09:47

В Башкирии началась вакцинация взрослого населения от гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.







По словам министра, Получили первую партию вакцины от гриппа – 516 тысяч доз. На сегодняшний день в башкирском регионе прививки сделали 9 тысяч человек, что составляет 1,5 % от полученной вакцины.



На фоне распространения нового коронавируса важно снизить заболеваемость другими болезнями, чтобы избежать осложнений.



Напомним, в этом году планируется привить от гриппа не менее половины жителей Башкирии – это более 2 млн человек, из которых — 1,675 млн взрослых, 418 тысяч детей и 7 тысяч беременных женщин.

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Прививка от гриппа – самый эффективный метод защиты и себя, и своих близких. Вакцинация взрослого населения продлится до ноября.