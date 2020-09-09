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В Минздраве Башкирии рассказали, как ребенку, переболевшему коронавирусом, вернуться в детсад

В Минздраве Башкирии рассказали, как ребенку, переболевшему коронавирусом, вернуться в детсад

| 09 сен 2020 | 08:58

В Башкирии 8 сентября на еженедельном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения республики Максим Забелин объяснил, как возобновить посещение детского сада ребенку, который переболел COVID-19.

– Если ребенок переболел и тест [на коронавирус] отрицательный, то необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому педиатру, который даст соответствующее заключение, и можно возобновить посещение дошкольного учреждения, – сообщил министр.

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Ранее он также рассказал, куда обращаться, чтобы получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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