В Башкирии количество погибших от коронавируса достигло 30 человек

Коронавирус в Башкирии | 10 сен 2020 | 12:47

Число жителей Башкирии, погибших от коронавирусной инфекции, увеличилось. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии. Всего к настоящему моменту зарегистрировано 30 жертв COVID-19 с начала пандемии.







Стоит отметить, что с начала сентября это пока единственная смерть от опасной инфекции. Личность умершего и более подробная информация не разглашаются.

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Согласно последним данным, по состоянию на 10 сентября в Башкирии зарегистрировано 29 новых случаев. Всего выявлен 8101 носитель. За сутки выздоровело 148 человек, в больницах находятся 47 человек. Всего в данный момент болеют 630 жителей региона.