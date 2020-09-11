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В России часть школьников перешла на онлайн-обучение из-за коронавируса

В России часть школьников перешла на онлайн-обучение из-за коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 11 сен 2020 | 16:32

Школьники некоторых российских образовательных учреждений перешли на дистанционный формат обучение после выявления COVID-19 у детей.



Как пишет Лента.ру, дистанционное обучение в российских школах проходит по отработанной весной схеме, но учитель ведет занятия из закрепленного за классом кабинета. После карантина дети могут вернуться в школу при наличии справки на COVID-19.

Как стало известно, дистанционное обучение введено в отдельных классах и в редких случаях в целых школах в Москве, Улан-Удэ, Омске, Калмыкии, Подмосковье, Ивановской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской, Ярославской областях, Башкирии и других регионах.

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Ранее сообщали, в школах Башкирии зафиксированы случаи заражения COVID-19. Более 300 школьника из трех школ перешли на дистанционное обучение.
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Источник: sterlegrad.ru

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