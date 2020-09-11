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В Уфе на карантин закрыли роддом № 8

В Уфе на карантин закрыли роддом № 8

Уфа | 11 сен 2020 | 19:03

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило информацию о закрытии уфимского роддома №8 на карантин. Введены частичные ограничительные меры из-за заболевших ОРВИ медиков.



По сообщениям ведомства, заболевших проверили на коронавирус – анализ показал отрицательный результат. Все пациенты были выписаны до введения карантинных мероприятий.

Софья Алешина, представитель Минздрава Башкирии:

- Да, действительно, в роддоме частично введен карантин. Медперсонал родильного отделения отправлен на самоизоляцию, в связи с выявленной у некоторых сотрудников ОРВИ. Анализы на Covid-19 у них отрицательные. Все пациенты, еще до введения карантинных мероприятий были выписаны. Инфицированных среди них нет. Администрация учреждения продолжает работать в прежнем режиме.
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В больнице проведут все необходимые санитарные мероприятия. Только после этого роддом заработает в штатном режиме.

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Источник: bash.news

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