В Уфе на карантин закрыли роддом № 8

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило информацию о закрытии уфимского роддома №8 на карантин. Введены частичные ограничительные меры из-за заболевших ОРВИ медиков.
По сообщениям ведомства, заболевших проверили на коронавирус – анализ показал отрицательный результат. Все пациенты были выписаны до введения карантинных мероприятий.
Софья Алешина, представитель Минздрава Башкирии:
- Да, действительно, в роддоме частично введен карантин. Медперсонал родильного отделения отправлен на самоизоляцию, в связи с выявленной у некоторых сотрудников ОРВИ. Анализы на Covid-19 у них отрицательные. Все пациенты, еще до введения карантинных мероприятий были выписаны. Инфицированных среди них нет. Администрация учреждения продолжает работать в прежнем режиме.