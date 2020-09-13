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В Башкирии лучшим больницам выплатят гранты в размере 2 млн рублей

В Башкирии лучшим больницам выплатят гранты в размере 2 млн рублей

| 13 сен 2020 | 10:34

Власти Башкирии хотят выплатить лучшим больницам по 2 млн рублей. Соответствующий проект указа главы республики Радия Хабирова опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.



Получателей грантов отберет специальная экспертная комиссия Минздрава, которая проанализирует деятельность медицинских организаций за 2020 год. Всего денежным призом планируется поощрить девять больниц – три городские, районные и сельские. На эти цели Минфин РБ предусмотрит в местном бюджете 18 млн рублей.

В документе перечислены критерии, по которым комиссия будет отбирать лучшие больницы. Каждой позиции соответствует определенное количество баллов. Так, например, если в лечебном учреждении есть работник, ставший призером всероссийского конкурса, то оно получит два балла, дополнительное преимущество так же будут иметь больницы, где трудится большая доля молодых специалистов.

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Итоги конкурсного отбора будут подведены до 1 марта 2021 года.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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