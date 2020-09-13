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В России все детские поликлиники станут бережливыми

В России все детские поликлиники станут бережливыми

| 13 сен 2020 | 14:30

Все детские поликлиники в России в 2020 году перейдут на бережливые технологии, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Ее слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».



Самойлова пояснила, что в детских поликлиниках создадут все условия для безопасного пребывания пациентов и их родителей.

«Очень важно, чтобы в больницах были пандусы и лифты, чтобы в больницах были поручни, чтобы также наши старшие товарищи, наши родители, бабушки, дедушки беспрепятственно передвигались по нашим лечебным учреждениям. Необходимо, чтобы была цветовая, звуковая навигация», — отметила она.
Глава Росздравнадзора добавила, что вслед за детскими поликлиниками бережливыми станут медучреждения для взрослых, а также стационары.
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Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», на который до конца 2024 года будет потрачено более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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