Михаил Мишустин продлил выплаты работающим с коронавирусными пациентами медикам

Коронавирус в Башкирии | 14 сен 2020 | 18:50

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусом, продлены на сентябрь. Об этом сообщает ТАСС. Глава правительства также отметил, что планируется продлить выплаты и для соцработников, которые подвергаются риску заражения.







Прежними решениями правительства врачам стационаров утвердили дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей в месяц, младшему медперсоналу стационаров, водителям, среднему и младшему медперсоналу скорой помощи — 25 тысяч рублей ежемесячно. Сначала они распространялись на апрель, май и июнь, после этого были продлены на июль и август.

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Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому дополнительные выплаты получат также сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Постановление было подготовлено по поручению президента.