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В Башкирии коронавирус подтвердился у 67 школьников

В Башкирии коронавирус подтвердился у 67 школьников

Коронавирус в Башкирии | 15 сен 2020 | 10:42

Сегодня, 15 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования Айбулат Хажин заявил, что в школах республики подтвердились 67 случаев заражения коронавирусом.



- Это и учителя и ученики. На карантине находятся 853 ученика из 41 школы республики. Это не заболевшие, они именно на карантине, - подчеркнул Хажин.

По его словам, коронавирус выявлен в школах на территории 14 городов и районов Башкирии.

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Глава Башкирии Радий Хабиров после доклада министра подчеркнул, что необходимо «продержаться эту неделю».


-Тогда нам будет понятно, что ситуация ровная и стабильная. Понятно, что кто-то будет болеть, заболевшие будут появляться. Но вот эту волну мы сдержали, - заявил Хабиров.
Глава Башкирии подчеркнул, что работу медицинских инспекторов в школах Башкирии власти продлили еще на неделю.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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