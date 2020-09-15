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Уфимские врачи пришили жителю Баймакского района отрезанную косилкой ногу

Уфимские врачи пришили жителю Баймакского района отрезанную косилкой ногу

Баймакский район | 15 сен 2020 | 11:49

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на своей странице в социальной сети рассказал о случае из медицинской практике, который произошел недавно в Башкирии. Руководитель ведомства сообщил, как врачи спасли ногу 40-летнему жителю республики.



По его словам, 27 июля в отделение сосудистой хирургии городской клинической больницы №21 города Уфы поступил 40-летний пациент из Баймакского района. Рафис Урманов, уточнил Забелин, серьезно поранился косилкой, потеряв около литра крови. 

Мужчину доставили в столицу с предварительным диагнозом – частичная травматическая ампутация правой стопы. Чтобы спасти пострадавшего, медики провели реплантацию правой голени.

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«Операция прошла успешно. Послеоперационный период проходит с положительной динамикой. Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается», – отметил он.
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Источник: gorobzor.ru

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