В Минздраве Башкирии рассказали о противопоказаниях к вакцине от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 15 сен 2020 | 21:14

Кому противопоказана вакцина от коронавирусной инфекции? Кому откажут в прививке от Covid-19? Об этом рассказали на брифинге Минздрава РБ.







— Наличие аллергических реакций на предыдущие вакцины является противопоказанием.

Не будут прививаться те, кто уже переболел коронавирусом, — сообщила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Мария Скотарева. — Также являются противопоказанием к проведению вакцинации аутоимунные заболевания.

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В целом информацию о противопоказаниях к вакцине дает лечащий врач, уточнила Мария Скотарева.Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что заявка на получение вакцины уже отправлена. В первую очередь, будут вакцинироваться медицинские работники, работники сферы образования и социальной сферы.