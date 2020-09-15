В Минздраве Башкирии рассказали о противопоказаниях к вакцине от коронавируса

Кому противопоказана вакцина от коронавирусной инфекции? Кому откажут в прививке от Covid-19? Об этом рассказали на брифинге Минздрава РБ.
— Наличие аллергических реакций на предыдущие вакцины является противопоказанием.
Не будут прививаться те, кто уже переболел коронавирусом, — сообщила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Мария Скотарева. — Также являются противопоказанием к проведению вакцинации аутоимунные заболевания.
В целом информацию о противопоказаниях к вакцине дает лечащий врач, уточнила Мария Скотарева.
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что заявка на получение вакцины уже отправлена. В первую очередь, будут вакцинироваться медицинские работники, работники сферы образования и социальной сферы. Читать дальше...