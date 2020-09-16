В Башкирии депутаты Курултая заразились коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 16 сен 2020 | 13:59

Курултай Башкирии в осенней сессии начнет работу в особом режиме. Как заявили в пресс-службе Госсобрания РБ, заседание пройдет в очном формате, но депутатов разделят на не контактирующие группы в смежных залах.







Такие меры предосторожности будут приняты из-за пандемии коронавируса. По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, среди депутатов и сотрудников вновь выявлены случаи заражения COVID-19.

«Вирус, к сожалению, по-прежнему дает о себе знать, ситуация сложная. Она коснулась в том числе и напрямую нашего парламента. Осенняя сессия только началась, а у нас уже имеются заразившиеся как среди депутатов, так и среди работников Секретариата парламента. Поэтому мы намерены сохранить все те профилактические меры, которые были разработаны в конце весенней сессии», — рассказал парламентарий.

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Отмечается, что несколько депутатов будут присутствовать на заседании дистанционно, а для остальных допуск в Курултай РБ запрещен.