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В Нефтекамске руководство «НефАЗа» оштрафовали за вспышку коронавируса на предприятии

В Нефтекамске руководство «НефАЗа» оштрафовали за вспышку коронавируса на предприятии

Коронавирус в Башкирии | 16 сен 2020 | 22:10

В Нефтекамском городском суде вынесли решение оштрафовать ПАО «НефАЗ» за допущенную вспышку коронавируса. Размер штрафа для предприятия, которое признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил при угрозе распространения опасного заболевания, составит 200 тысяч рублей.



По информации "Ъ-Уфа" решение вынесено вчера, 15 сентября. Эпидемиологическое расследование проводил Роспотребнадзор в Нефтекамске. Установлено, что по состоянию на 3 августа на заводе были заражены коронавирусом 144 работника.

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Штраф предприятию был назначен минимальный, максимальный размер наказания за нарушение составляет 500 тысяч рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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