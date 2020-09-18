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Башкирия получила первую партию вакцины от коронавируса

Башкирия получила первую партию вакцины от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 18 сен 2020 | 21:13

Наша Республика оказалась также в числе регионов куда направлена разработанная в Центре им. Гамалеи отечественная вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V), способная выработать у человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет. Об этом сообщил Министр здравоохранения РБ Максим Забелин на своей странице в соцсети.



Поступила пилотная партия, в рамках которой будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Сегодня вакцину уже отгрузили на склад ГУП «Башфармация», где имеются специальные холодильные установки, поддерживающие необходимую температуру не выше минус 18 градусов, для хранения и перевозке препарата, откуда далее она поступит в ряд медицинских организаций. Специалисты стационара уже получили инструкции от Центра Гамалеи по соблюдению особых условий хранения и использования препарата.

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На данном этапе в России отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом.

Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.
Источник: gtrk.tv

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