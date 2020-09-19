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В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 2 человека

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 2 человека

Коронавирус в Башкирии | 19 сен 2020 | 14:14

В Башкирии за сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека. По данным Министерства здравоохранения РБ, обе жертвы имели ряд других заболеваний.

Один из летальных исходов был зафиксирован в Уфе. Погибла женщина 1971 года рождения. Сообщается, что, помимо подтвержденного коронавируса, у женщины было два сопутствующих серьезных заболевания: ретенционные кисты обеих почек и хронический индуративный панкреатит.



Вторая погибшая женщина 1954 года рождения из Стерлитамака. Она страдала тремя сопутствующими заболеваниями, которые серьезно осложнили течение коронавируса. По информации Минздрава Башкирии, женщина имела инсулиннезависимый сахарный диабет, ожирение и гипертоническую болезнь сердца.

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Напомним, что, согласно федеральным данным, в Башкирии скончались 33 человека. По информации республиканского Минздрава, число жертв коронавируса в регионе составляет на 19 сентября 34 человека. За сутки в республике было зафиксировано 34 новых случая заражения Covid-19.

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Источник: bash.news

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