"Им закон об этике не писан?": жительница Туймазов пожаловалась на хамское поведение медсестер больницы

Туймазинский район | 20 сен 2020 | 14:19

Жительница Башкирии Анастасия Н. пожаловалась на хамское поведение медсестер Туймазинской больницы, с которыми она столкнулась при посещении отца, страдающего острой почечной недостаточностью. Свое возмущение она оставила на днях на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Девушка попросила чиновника разобраться в ситуации.







— Им закон об этике не писан? Хамки, орут и на больного из-за того, что я принесла еду не в то время. Знаете что, у меня нет другого времени. Можно же сделать мне замечание лично, а не приходить и психовать на папу. Он болеет, лежит, зачем ему выслушивать все это, — рассказала девушка



Также она добавила, что в больнице не хватает матрасов и одеял, и поэтому ей пришлось все это везти отцу из дома.

— Он укрывался в первые дни пододеяльником. А потом, когда я спросила [у медсестер]: «У вас одеял нет?», услышала в ответ, мол, есть, а почему не просите? Я что, должна ходить и выспрашивать? — отметила Анастасия Н. и добавила, что лечащий врач у ее отца «хороший».

— С сотрудниками отделения проведена беседа о неукоснительном предоставлении пациентам постельных принадлежностей, — отметил он.

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Вместо Хабирова девушке ответил представитель Минздрава Тагир Гизатуллин, который пообещал разобраться в проблеме, однако чуть позже сообщил, что, по его сведениям, «довод о грубом отношении к пациенту со стороны медсестер не подтвердился». При этом он извинился за непредоставление одеяла.