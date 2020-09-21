В Уфе у пациента ковид-госпиталя обнаружили туберкулез

Коронавирус в Башкирии | 21 сен 2020 | 14:15

В ковид-госпитале под Уфой в селе Зубово у больного коронавирусом обнаружили туберкулез. Пациент изолирован в отдельное помещение.



Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании, которое провёл сегодня, 21 сентября, глава региона Радий Хабиров.







По словам министра, в настоящее время в ковид-госпитале проходят лечение 321 человек. Учреждение работает на полную мощность.

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Напомним, число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 8452 человек. Прирост за сутки составил 35 человек. Жертвами опасного вируса за все время пандемии стали 34 жителя Башкирии.