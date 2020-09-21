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В Башкирии медики редких специальностей получат выплаты при трудоустройстве

В Башкирии медики редких специальностей получат выплаты при трудоустройстве

| 21 сен 2020 | 21:33

Региональное Министерство здравоохранения утвердило список редких специальностей в медицинской отрасли. Туда вошли 16 наименований, такие как акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, детский кардиолог и другие. Приказ и перечень специальностей опубликованы на сайте правовой информации.



Отбирать претендентов на выплату будет специальная комиссия. Отмечается, что при трудоустройстве им будет выплачена крупная сумма денег – миллион рублей.

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Ранее сообщалось, что 8 апреля Владимир Путин установил специальную федеральную прибавку медикам за контакт с пациентами  с COVID-19. Так, врачи  должны были получить 80 тысяч рублей в месяц, медсестры и медики скорой помощи –  по 50 тысяч рублей. Младший медперсонал и водители экипажей – по 25 тысяч рублей.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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