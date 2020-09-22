В Уфе рост заболеваемости ОРВИ составил более 21%
Уфа | 22 сен 2020 | 10:44
На оперативном совещании в администрации Уфы с докладом выступила Зульфия Камаева. И.о. замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ рассказала об эпидобстановке в столице. На сегодняшний день из 8452 заболевших новой коронавирусной инфекцией 3390 приходится на Уфу. Кроме того, эксперт отметила, что наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. За неделю показатель поднялся на 21,8%. Что касается внебольничной пневмонии, то здесь Зульфия Камаева сообщила о снижении на 11,6%.
Также специалист Роспотребнадзора рассказала о прививочной кампании. На 22 сентября в Уфе вакцинацию прошли 76,4% (от общего числа доз) взрослого населения. Детей привито лишь на 45,4%. Зульфия Камаева дала пару рекомендаций, чтобы не заболеть.