В Уфе рост заболеваемости ОРВИ составил более 21%

Уфа | 22 сен 2020 | 10:44

На оперативном совещании в администрации Уфы с докладом выступила Зульфия Камаева. И.о. замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ рассказала об эпидобстановке в столице. На сегодняшний день из 8452 заболевших новой коронавирусной инфекцией 3390 приходится на Уфу. Кроме того, эксперт отметила, что наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. За неделю показатель поднялся на 21,8%. Что касается внебольничной пневмонии, то здесь Зульфия Камаева сообщила о снижении на 11,6%.







Также специалист Роспотребнадзора рассказала о прививочной кампании. На 22 сентября в Уфе вакцинацию прошли 76,4% (от общего числа доз) взрослого населения. Детей привито лишь на 45,4%. Зульфия Камаева дала пару рекомендаций, чтобы не заболеть.

— Самое важное значение имеет вакцинопрофилактика. Следующий важный момент – ношение маски. И третье – тщательное частое мытье рук. Также надо проветривать помещения, вести здоровый образ жизни, сон не менее 7-8 часов, закаливание, здоровое питание, — отметила Зульфия Камаева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram