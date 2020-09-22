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Троих игроков "Салавата Юлаева" изолировали из-за коронавируса

Троих игроков "Салавата Юлаева" изолировали из-за коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 22 сен 2020 | 13:55

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Команда уже выпустила официальное заявление по этому поводу.  



Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»:

- После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова. Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Ламса, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы.
Как отмечает Курносов, команда дальше продолжит подготовку к матчу с «Сочи». На данный момент тренерский штаб временно возглавил Виктор Козлов. 
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Напомним, ранее впервые за много лет хоккейные болельщики не смогли посмотреть трансляцию игры с китайской командой «Куньлунь Ред Стар» на телеканалах из-за технических проблем у ледовой арены. В игре победу одержала башкирская команда со счетом 3:2. 

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Источник: bash.news

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