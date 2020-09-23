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В Бурзянском районе из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

В Бурзянском районе из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Бурзянский район | 23 сен 2020 | 12:17

В Бурзянском районе Башкирии введен режим повышенной готовности на две недели из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава муниципалитета Газиз Маннапов.



Теперь в районе полностью отменяются масштабные мероприятия, закрывается Старосубханкуловский базар, а также чиновники переходят на дистанционный режим работы. Ограничения коснулись также школы и детские сады. Так, теперь обучение у учеников будет проходить в дистанционном режиме, в в детсады пустят только тех детей, чьи родители работают.

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«Руководство района в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции по указанию оперативного штаба ввело режим повышенной готовности с сегодняшнего дня, 23 сентября. Чтобы противостоять распространению болезни, а также сохранить здоровье граждан, на две недели были приняты меры. Прошу вас всех соблюдать эти меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. При возможности оставайтесь дома. Не поддавайтесь панике, берегите себя», — говорится в записи чиновника.
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Источник: gorobzor.ru

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