«Построили сарай и назвали поликлиникой!»: уфимцы пожаловались на ужасные условия в детской поликлинике

Уфа | 24 сен 2020 | 10:16

Жители Калининского района Уфы обратились к властям республики с жалобой. По их словам, в поселке Максимовка Калининского района на улице Сосновская, 46а, в детской поликлинике ужасные условия.







В кабинете у педиатра нет вентиляции. Врач и медсестра, как объяснили жители, сидят с открытым окном, но воздуха все равно не хватает. Пациентов набирается порядка 20 человек. Особенно тяжело сидеть в очереди больным детям – в маске дышать совсем невозможно.

— Построили сарай и назвали его поликлиникой! Простите за резкие высказывания, но к детям, родителям и медицинским работникам так относиться нельзя. Здесь дышать нечем, часть детей с температурой и кашлем стоят на улице, потому что внутри не протолкнутся. Примите меры, накажите ответственных за данную постройку, отправьте своих подчиненных, пусть сами убедятся, что во время приема там невозможно находится! Медсестра выходит фотографировать количество посетителей. Почему мы терпим такие лишения, неужели мы и медицинские не заслужили достойного отношения, — написали граждане в обращении.

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