В Башкирии, из-за роста коронавирусных больных, выделили допместа для заболевших

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в рамках «Здравчаса» сообщил об открытии 100 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.
По словам Забелина, ежесуточный прирост заболевших коронавирусом составляет 0,5%. При этом выздоравливают 93% от общего числа пациентов. Число смертей от Covid-19 не превышает 0,5%. Министр отметил, что данный показатель является одним из самых низких в России. Кроме того, в республике зафиксирован высокий темп тестирования на вирус.
Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, коронавирусная инфекция в какой-то степени возвращается.
- В этих условиях становится видно, что мы несколько расслабились. Необходимо уделять особое внимание эпидемиологической безопасности, прежде всего в медицинских учреждениях, - сказал Хабиров.