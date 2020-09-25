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В Башкирии, из-за роста коронавирусных больных, выделили допместа для заболевших

В Башкирии, из-за роста коронавирусных больных, выделили допместа для заболевших

Коронавирус в Башкирии | 25 сен 2020 | 09:43

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в рамках «Здравчаса» сообщил об открытии 100 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.



По словам Забелина, ежесуточный прирост заболевших коронавирусом составляет 0,5%. При этом выздоравливают 93% от общего числа пациентов. Число смертей от Covid-19 не превышает 0,5%. Министр отметил, что данный показатель является одним из самых низких в России. Кроме того, в республике зафиксирован высокий темп тестирования на вирус.

Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, коронавирусная инфекция в какой-то степени возвращается.

- В этих условиях становится видно, что мы несколько расслабились. Необходимо уделять особое внимание эпидемиологической безопасности, прежде всего в медицинских учреждениях, - сказал Хабиров.
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Он обратил внимание, что необходимо организовать длительную работу, так как предстоящий период будет сложным. Также Хабиров призвал проводить вакцинацию от грипа.

В ходе совещания стало известно, что до конца недели в столице республике дополнительно появятся 200 дополнительных мест для заболевших коронавирусом.

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Источник: mkset.ru

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