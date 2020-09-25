В Башкирии в банях и саунах установили запреты

Власти Башкирии ввели новые ограничения для посетителей сауны и бань. Соответствующее постановление подписал глава Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.
Согласно документу, теперь в подобных заведениях запрещено использовать купели и бассейны. Также для посетителей обязательны предварительная запись, соблюдение социальной дистанции и нахождение в маске в местах отдыха. С собой отдыхающие могут приносить только напитки, а заведении им предложат упакованные готовые блюда.