В Башкирии в банях и саунах установили запреты

Коронавирус в Башкирии | 25 сен 2020 | 10:48

Власти Башкирии ввели новые ограничения для посетителей сауны и бань. Соответствующее постановление подписал глава Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.







Согласно документу, теперь в подобных заведениях запрещено использовать купели и бассейны. Также для посетителей обязательны предварительная запись, соблюдение социальной дистанции и нахождение в маске в местах отдыха. С собой отдыхающие могут приносить только напитки, а заведении им предложат упакованные готовые блюда.

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Отмечается, что посетителям на входе замерят температуру, работники процедуру проходить два раза за смену. Под запрет также попали живые очереди внутри здания.