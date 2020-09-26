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Названы эффективные способы, как понизить высокое давление

Названы эффективные способы, как понизить высокое давление

| 26 сен 2020 | 11:43

По словам специалистов, простые изменения образа жизни могут стать эффективным способом понижения высокого давления. Например, этому способствует употребление в пищу продуктов, богатых калием.

Высокое кровяное давление характеризуется утолщением стенок кровеносных сосудов, что повышает нагрузку на сердце и повышает риск развития его болезней. В то же время достаточно простые способы могут содействовать понижению высокого давления.



«Риск развития гипертонии и ее последствий можно снизить, не только с помощью лекарств, но и просто соблюдая здоровый образ жизни», - рассказали специалисты порталу NHS.

Кардиолог Харлан Крумхольц (Йельская школа медицины) заявил, что значительный положительный эффект в этом плане оказывает употребление продуктов, насыщенных калием. Данный микроэлемент стимулирует вывод натрия из организма, а также снимает напряжение в сосудистых стенках. Чтобы получать калий, следует есть авокадо, бананы, бобы, шпинат.

Был назван и другой простые способы понижения высокого давления – это употребление семян льна. Сообщается, что спустя три месяца их регулярного приема давление может понизиться на 5-7 единиц.

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Также улучшить показатели артериального давления помогает включение в рацион чая, зеленого и черного, темного шоколада. Употребление последнего помогает расслабить сосуды, улучшить кровоток. Ученые советуют есть продукт с минимум 70% какао по 20 граммов в день.

Простым способом понижения высокого давления является вдобавок физическая активность – например, ежедневные прогулок по 30 минут, констатируют эксперты.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: gipertonija.ru

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