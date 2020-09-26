Названы эффективные способы, как понизить высокое давление
| 26 сен 2020 | 11:43
По словам специалистов, простые изменения образа жизни могут стать эффективным способом понижения высокого давления. Например, этому способствует употребление в пищу продуктов, богатых калием.
Высокое кровяное давление характеризуется утолщением стенок кровеносных сосудов, что повышает нагрузку на сердце и повышает риск развития его болезней. В то же время достаточно простые способы могут содействовать понижению высокого давления.
«Риск развития гипертонии и ее последствий можно снизить, не только с помощью лекарств, но и просто соблюдая здоровый образ жизни», - рассказали специалисты порталу NHS.
Кардиолог Харлан Крумхольц (Йельская школа медицины) заявил, что значительный положительный эффект в этом плане оказывает употребление продуктов, насыщенных калием. Данный микроэлемент стимулирует вывод натрия из организма, а также снимает напряжение в сосудистых стенках. Чтобы получать калий, следует есть авокадо, бананы, бобы, шпинат.
Был назван и другой простые способы понижения высокого давления – это употребление семян льна. Сообщается, что спустя три месяца их регулярного приема давление может понизиться на 5-7 единиц.
Читайте также:Специалисты рассказали, чем опасен позеленевший картофель
Простым способом понижения высокого давления является вдобавок физическая активность – например, ежедневные прогулок по 30 минут, констатируют эксперты.