"Никто не заходит. Дверь закрыта наглухо: в Уфе пожилая пациентка инфекционного госпиталя несколько часов пролежала на полу | видео

Уфа | 27 сен 2020 | 10:26

В инфекционном госпитале на базе 18-й больницы в Уфе пожилая женщина пролежала на полу несколько часов. Произошедшее в палате медучреждения на камеру телефона засняла пациентка. Видео она отправила своему сыну, а тот опубликовал его в социальных сетях.





На записи видно, что в палате находятся три человека – все женщины. Одна из них – преклонного возраста – лежит на полу и стонет. На ее руках можно заметить синяки.

– Это чтобы ты понимал, что к нам никто не заходит. Бабушка упала. Часа три уже лежит, никто не может ее поднять. Никаких врачей нету. Никто не заходит. Дверь закрыта наглухо. Мы никому не нужны. Мы отсюда не вылезем. Сынок, сделай что-нибудь, – говорит пациентка за кадром, обращаясь к сыну.





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Фото: скрин видео

Как и почему пожилая женщина оказалась на полу, пока неизвестно. Власти Башкирии уже в курсе инцидента. Как сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, «бабушку уже подняли, все в порядке».