В Башкирии 39 человек умерли от коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 27 сен 2020 | 13:27
В Башкирии подтвердилось два летальных случая от коронавируса. Таким образом, число умерших от COVID-19 составляет 39 человек. Об этом сообщает Администрация Главы РБ.
По данным на 12 часов 27 сентября в регионе подтверждено 8669 случаев коронавирусной инфекции (+39 за сутки). Выздоровели 8078 человек, 2 – за последние сутки.
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Источник:
gtrk.tv
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