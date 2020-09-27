В Башкирии 39 человек умерли от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 27 сен 2020 | 13:27

В Башкирии подтвердилось два летальных случая от коронавируса. Таким образом, число умерших от COVID-19 составляет 39 человек. Об этом сообщает Администрация Главы РБ.



По данным на 12 часов 27 сентября в регионе подтверждено 8669 случаев коронавирусной инфекции (+39 за сутки). Выздоровели 8078 человек, 2 – за последние сутки.



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На лечении остаются 552 человека: 52 – в стационарах, 465 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.