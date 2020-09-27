Минздрав Башкирии прокомментировал видео с лежащей на полу инфекционного госпиталя пациенткой

Уфа | 27 сен 2020 | 15:07

Региональный Минздрав дал комментарий к видеоролику, который был опубликован накануне в соцсетях и вызвал широкий резонанс среди жителей Башкирии. Напомним, по словам автора видео, в инфекционном госпитале на базе 18-й больницы в Уфе пожилая женщина пролежала на полу несколько часов.







- Бабушка упала. Часа три уже лежит, никто не может ее поднять. Вот еще бабушка лежит. А это я. Никаких врачей нету. Мы отсюда не вылезем. Сынок, сделай что-нибудь, – говорит одна из пациенток, снявшая видео для сына на телефон.



Как прокомментировали в ведомстве, в администрации ГКБ №18 после случившегося было проведено служебное расследование. В трехместной палате находятся и получают лечение две пожилые женщины с большим неврологическим дефицитом, пережившие инсульт.

- В связи с поведенческими расстройствами руки одной из пациенток были фиксированы. Пациентка самостоятельно развязала завязки и, перекатившись на бок, упала с кровати. Персонал отделения постоянно находится в работе по обслуживанию больных. Через короткое время подошли лечащий врач и сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать. На 27 сентября состояние пациентов палаты стабильное, — сообщает Минздрав РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По данным пресс-службы медицинского учреждения, в каждой палате у каждой кровати установлена сигнализация с выводом информации в коридор и на пост медсестры. После инцидента с младшим и средним медицинским персоналом был проведен дополнительный инструктаж.