Минздрав Башкирии прокомментировал видео с лежащей на полу инфекционного госпиталя пациенткой
Уфа | 27 сен 2020 | 15:07
Региональный Минздрав дал комментарий к видеоролику, который был опубликован накануне в соцсетях и вызвал широкий резонанс среди жителей Башкирии. Напомним, по словам автора видео, в инфекционном госпитале на базе 18-й больницы в Уфе пожилая женщина пролежала на полу несколько часов.
- Бабушка упала. Часа три уже лежит, никто не может ее поднять. Вот еще бабушка лежит. А это я. Никаких врачей нету. Мы отсюда не вылезем. Сынок, сделай что-нибудь, – говорит одна из пациенток, снявшая видео для сына на телефон.
Как прокомментировали в ведомстве, в администрации ГКБ №18 после случившегося было проведено служебное расследование. В трехместной палате находятся и получают лечение две пожилые женщины с большим неврологическим дефицитом, пережившие инсульт.
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