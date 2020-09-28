В Башкирии зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 28 сен 2020 | 12:48

В Башкирии увеличивается число заболевших коронавирусом за сутки. По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, за минувшие 24 часа в республике зарегистрировано 39 случаев заражения. Общее число больных превысило отметку в 8,7 тысяч человек.



«По состоянию на 28 сентября, в Башкирии зарегистрировано 8 708 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. С выздоровлением выписано 8 079 человек. На стационарном лечении находится 57 пациентов. Из них 3 - в тяжелом состоянии. Сейчас идет рост заболеваемости по всей стране»

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