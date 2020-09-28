Жители Башкирии массово жалуются на неработающую горячую линию Минздрава

| 28 сен 2020 | 17:54

Уфимка Вера К. (прим.ред – имя изменено) обратилась с жалобой на неработающие номера телефонов горячей линии Минздрава. У матери девушки в конце августа диагностировали рак в третьей степени. Уфимка попыталась дозвониться по горячей линии ведомства, чтобы получить консультацию и понять, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить должное лечение. Однако за два месяца девушке никто и не ответил на звонок.







«Заходим на сайт Минздрава РБ, в раздел горячие линии. Там указан номер 8 (347) 218-00-53 – по вопросу медпомощи. Не ковида, у которого несколько горячих линий. Я туда пытаюсь дозвониться второй месяц. Просто трубки не берут. В итоге обзвонила все номера, не связанные с ковидом: 2180053, 2180076, 2180083, 2180081. Ну естественно, соснула *** [ничего]. Написала в группу регионального Минздрава, а в ответ тишина, взятая за основу», — рассказала Вера.

«Сегодня в министерстве здравоохранения РБ. 1.Не работала горячая линия с 15:50. 2.Никто не брал трубки в министерстве вообще! 3.Отдел по надзору за оказанными мед.услугами вообще на учёбе! Вчера та же история никто в Минздрава не подходит к трубкам! Что за беспредел вообще?», —говорится в жалобе женщины.









На странице ведомства в социальных сетях также висят безответные жалобы на такую же проблему. Уфимка Юлия Скачкова также рассказала, что несколько дней она пыталась дозвониться до заветной горячей линии, но никто так и взял трубку.

Аналогичная ситуация сложилась и в других населенных пунктах Башкирии. Жительница Нефтекамска более 70 раз пыталась дозвониться по указанным номерам, однако безуспешно.

«Посмотрите, как по факту работает горячая линия у вас. 70!!! раз я звонила», — рассказала девушка.

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