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Прокуратура проверит уфимскую больницу №18, в которой 80-летняя пациентка несколько часов пролежала на полу

Прокуратура проверит уфимскую больницу №18, в которой 80-летняя пациентка несколько часов пролежала на полу

Уфа | 28 сен 2020 | 22:06

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы подключилась к проверке больницы №18, в которой 80-летняя пациентка, по рассказам ее соседки, несколько часов пролежала на полу, поскольку упала с кушетки, а на помощь ей так никто и не пришел. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 28 сентября.



— В ходе проверки установят причины и условия произошедшего и дадут оценку действиям медицинского персонала. При наличии оснований решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе.

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Об этом инциденте стало известно накануне, 27 сентября. Происходящее сняла на видео соседка пенсионерки по палате. О проверке больницы сегодня сообщил и Следственный комитет Башкирии.
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Источник: ufa1.ru

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