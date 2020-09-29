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В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 29 сен 2020 | 14:27

Число заболевших коронавирусом в Башкирии резко увеличилось за последние сутки.

В администрации Башкирии проинформировали, что по состоянию на 29 сентября, всего подтверждено 8748 случаев заболевания. За последние 24 часа выявили еще 40 носителей. 



Сообщается, что выздоровевшими считаются 8092 человека, 13 человек – за последние сутки. В настоящий момент госпитализированы 56 человек, лечатся всего 617 человек. 

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О том, что ситуация ухудшается на оперативном совещании в мэрии Уфы заявил и.о. вице-мэра Уфы Радмил Муслимов.  По мнению чиновника, это произошло, потому что горожане «расслабились и перестали соблюдать санитарные нормы». 

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Источник: gorobzor.ru

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