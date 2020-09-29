В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом Коронавирус в Башкирии | 29 сен 2020 | 14:27 Число заболевших коронавирусом в Башкирии резко увеличилось за последние сутки.В администрации Башкирии проинформировали, что по состоянию на 29 сентября, всего подтверждено 8748 случаев заболевания. За последние 24 часа выявили еще 40 носителей. Сообщается, что выздоровевшими считаются 8092 человека, 13 человек – за последние сутки. В настоящий момент госпитализированы 56 человек, лечатся всего 617 человек. Читайте также: В Башкирии 39 человек умерли от коронавируса О том, что ситуация ухудшается на оперативном совещании в мэрии Уфы заявил и.о. вице-мэра Уфы Радмил Муслимов. По мнению чиновника, это произошло, потому что горожане «расслабились и перестали соблюдать санитарные нормы». Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Поделиться: Читайте также