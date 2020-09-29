Из-за коронавируса, на уфимских предприятиях, ужесточат меры безопасности

Коронавирус в Башкирии | 29 сен 2020 | 14:38

На оперативном совещании в уфимской администрации выступили с предложением ужесточить меры безопасности на столичных предприятиях из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил 29 сентября и.о. вице-мэра Уфы Радмил Муслимов.







«При первых симптомах недомогания или насморка у сотрудника следует перевести его на удаленный режим работы или отправить на больничный. Просьба ужесточить все меры безопасности», - сказал он.

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В настоящий момент, по словам и.о. вице-мэра, ситуация с коронавирусом ухудшается. В частности, отметил Мусилимов, это произошло, потому что горожане «расслабились и перестали соблюдать санитарные нормы». Чиновник напомнил, что ношение масок и соблюдение дистанции до сих пор остаются обязательными.