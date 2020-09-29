Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Из-за коронавируса, на уфимских предприятиях, ужесточат меры безопасности

Из-за коронавируса, на уфимских предприятиях, ужесточат меры безопасности

Из-за коронавируса, на уфимских предприятиях, ужесточат меры безопасности

Коронавирус в Башкирии | 29 сен 2020 | 14:38

На оперативном совещании в уфимской администрации выступили с предложением ужесточить меры безопасности на столичных предприятиях из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил 29 сентября и.о. вице-мэра Уфы Радмил Муслимов. 



«При первых симптомах недомогания или насморка у сотрудника следует перевести его на удаленный режим работы или отправить на больничный. Просьба ужесточить все меры безопасности», - сказал он.

В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

Читайте также:

В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом
В настоящий момент, по словам и.о. вице-мэра, ситуация с коронавирусом ухудшается. В частности, отметил Мусилимов, это произошло, потому что горожане  «расслабились и перестали соблюдать санитарные нормы». Чиновник напомнил, что ношение масок и соблюдение дистанции до сих пор остаются обязательными.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: