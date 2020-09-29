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В Архангельском районе, где медсестер заперли в морге, сменился главвач райбольницы

В Архангельском районе, где медсестер заперли в морге, сменился главвач райбольницы

Архангельский район | 29 сен 2020 | 17:34

В Архангельской ЦРБ сменился главный врач. Информация о назначении появилась на странице медицинского учреждения в социальных сетях.



Должность руководителя районной больницы получила Альфира Салихова. Известно, что до нового назначения медик трудилась в уфимской поликлинике №43 врачом-терапевтом. Согласно данным Единого медицинского портала, она была уволена из учреждения 5 сентября.

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Напомним, экс-руководитель Архангельской ЦРБ Людмила Хатмуллина уволилась 21 июля после скандала с запертыми в морге медсестрами. Тогда сообщалось, что их таким образом изолировали.  Ранее ГорОбзор.ру передавал, что СК по РБ проведет доследственную проверку. Одной из медсестер стало плохо после ночевки в морге, однако ей не оказали медицинскую помощь. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: cоцсети

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