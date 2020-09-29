В России медикам продлят до конца года коронавирусные выплаты

| 29 сен 2020 | 22:15

В России продлят доплаты врачам, которые борются с эпидемией коронавируса, на октябрь. После чего они будут действовать до января 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.







Во время правительственного брифинга, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила продлить коронавирусные выплаты медикам до конца года. «Путин согласился с предложением Голиковой установить до начала 2021 года доплаты медикам, борющимся с коронавирусом», — пишет ТАСС.

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Фото: newsbash.ru

Стимулирующие выплаты врачам президент РФ Владимир Путин анонсировал на совещании 8 апреля. У врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, у младшего медперсонала — 25 тысяч. Ранее, как напоминают «Невские новости», премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 5 млрд рублей на новые стимулирующие выплаты работникам, участвующим в борьбе с пандемией.