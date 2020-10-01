Хабиров рекомендовал пожилым людям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции

Коронавирус в Башкирии | 01 окт 2020 | 19:08

Жителям Башкирии в возрасте 65+ глава республики Радий Хабиров порекомендовал соблюдать режим самоизоляции. Об этом он заявил на встрече с пенсионерами в Аургазинском районе. По его словам, это всего лишь рекомендация, а не прямой запрет.







«Я подпишу изменения в указ о режиме «Повышенная готовность», где рекомендую жителям республики 65+ перейти на режим самоизоляции. Это будет не запрет, а рекомендация поберечь свое здоровье и лишним раз не рисковать. Это очень коварная болезнь, особенно для пожилых людей, поэтому поберегите себя».

- Вакцина в количестве 550 тысяч штук будет распределена по медучреждениям республики и категория жителей 60+ могут получить ее безвозмездно.

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Напомним, что в Башкирии идет вакцинация от инфекции. По данным министра здравоохранения РБ Максима Забелина, 29 сентября республика получила вторую партию прививок.