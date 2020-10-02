В Уфе начнут свою работу мобильные пункты вакцинации против гриппа

Уфа | 02 окт 2020 | 12:57

С 5 по 11 октября 2020 года в столице республики начнут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа.







Ежедневно с 9.00 до 17.00 врачи будут ожидать желающих обезопасить свое здоровье на территории ТЦ «Акварель» в микрорайоне Инорс, в парке культуры и отдыха «Кашкадан», на территории ТДК «Гостиный двор», в городском парке «Волна» в микрорайоне Затон и на территории Дворца Творчества «Ореон».

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Воспользоваться мобильной вакцинацией имеет право каждый гражданин России, достигший 18-летнего возраста. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а также обязательно пройти медицинский осмотр на месте, чтобы убедится в отсутствии противопоказаний. Кроме того, дети и беременные женщины могут сделать прививку только в поликлиниках по месту жительства.