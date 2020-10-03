"Мощности на пределе": Хабиров сообщил о строительстве еще одной инфекционки в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 03 окт 2020 | 15:15

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 3 октября, в социальных сетях опубликовал пост о том, что посетил инфекционную больницу в Зубово, отметив, что интерес к ней «не был праздным».







«Ковид никак не желает отступать. Москва снова вводит ограничительные меры, пошел рост и у нас. Поэтому надо заранее готовиться и усиливать наше здравоохранение», – заявил руководитель региона.



По его словам, больница в Зубово очень эффективна. Хабиров также отметил, что благодарен строителям и кураторам стройки за быстрое возведение.

«Она очень выручает. Здесь продуманная система, которая тушит очаги болезни. Но ее мощности - на пределе», – сказал глава республики.

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По его словам, в настоящий момент рассматривается вопрос строительства инфекционки в районе Стерлитамака-Салавата. Такая возможность в Башкирии будет рассмотрена за выходные.