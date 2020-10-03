Радий Хабиров побывал в «красной зоне» инфекционной больницы

Коронавирус в Башкирии | 03 окт 2020 | 20:07

Глава Башкирии Радий Хабиров написал на свой страничке в соцсети, что посетил новую инфекционную больницу в Зубово. Он отметил, что его интерес был не праздным.







Новая коронавирусная инфекция никак не хочет отступать. Власти Москвы снова начали применять ограничительные меры, растёт заболеваемость и в Башкирии. В связи с этим надо принимать меры и усиливать наше здравоохранение. Радий Хабиров уверен, что инфекционная больница в Зубово очень эффективна. Он написал, что благодарен строителям и кураторам стройки за её быстрое и качественное возведение. В нынешней ситуации эта больница очень выручает. Там продуманы все нюансы, которые позволяют тушить очаги болезни. Однако мощности больницы не безграничны. Поэтому врачи считают, что нужна ещё одна инфекционная больница - возле Стерлитамака-Салавата, чтобы привозить туда заболевших из районов республики. Радий Хабиров обещал рассмотреть за выходные эту возможность и определиться к понедельнику - нужно ли это делать.

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Фото: glavarb.ru

На сайте Главы РБ сообщается, что главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Радик Галимов, назвал Радию Хабирову цифры - по состоянию на 2 октября в боксах находятся 358 больных пневмонией, в том числе 22 человека – в реанимации. Потенциал больницы практически исчерпан, заболевшие лежат в коридорах, ожидая, пока освободятся места в палатах.Руководитель региона Радий Хабиров побывал в «красной зоне» инфекционного центра, поговорил с врачами и пациентами, поблагодарил коллектив инфекционистов за большой объём выполняемой работы и высокий профессионализм.