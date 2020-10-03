Радий Хабиров побывал в «красной зоне» инфекционной больницы
Коронавирус в Башкирии | 03 окт 2020 | 20:07
Глава Башкирии Радий Хабиров написал на свой страничке в соцсети, что посетил новую инфекционную больницу в Зубово. Он отметил, что его интерес был не праздным.
Новая коронавирусная инфекция никак не хочет отступать. Власти Москвы снова начали применять ограничительные меры, растёт заболеваемость и в Башкирии. В связи с этим надо принимать меры и усиливать наше здравоохранение. Радий Хабиров уверен, что инфекционная больница в Зубово очень эффективна. Он написал, что благодарен строителям и кураторам стройки за её быстрое и качественное возведение. В нынешней ситуации эта больница очень выручает. Там продуманы все нюансы, которые позволяют тушить очаги болезни. Однако мощности больницы не безграничны. Поэтому врачи считают, что нужна ещё одна инфекционная больница - возле Стерлитамака-Салавата, чтобы привозить туда заболевших из районов республики. Радий Хабиров обещал рассмотреть за выходные эту возможность и определиться к понедельнику - нужно ли это делать.
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Руководитель региона Радий Хабиров побывал в «красной зоне» инфекционного центра, поговорил с врачами и пациентами, поблагодарил коллектив инфекционистов за большой объём выполняемой работы и высокий профессионализм.