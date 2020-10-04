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"Невозможно молчать": жительница Уфы пожаловалась на равнодушие медиков больницы №8

"Невозможно молчать": жительница Уфы пожаловалась на равнодушие медиков больницы №8

Уфа | 04 окт 2020 | 13:35

Уфимка Алена Ш. пожаловалась на медиков больницы №8, которые, как она сообщила, не лечат ее родственницу, Татьяну Х. Девушка оставила накануне, 3 октября, гневное сообщение на странице главы Башкирии Радия Хабирова «ВКонтакте» и попросила его принять меры.



— Она поступила в 8 больницу с 36-процентным поражением лёгких. С каждым днём становится всё хуже. Должного ухода и лечения совсем нет. Чего все ждут? Чтобы люди умирали? Невозможно молчать. Люди, поступившие сюда, обречены на смерть, — отметила Алена Ш.

К ее просьбам начать лечение, медики не прислушиваются, добавила она:

— Что творится и ничего не сделаешь. Ни на кого управы нет.
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Источник: ufa1.ru

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