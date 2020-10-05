В Уфе горбольницу № 5 перепрофилируют под ковид-госпиталь

Уфа | 05 окт 2020 | 10:49

Городскую клиническую больницу № 5 (находится на пересечении улиц Пархоменко и Революционной) перепрофилируют под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом сообщил 5 октября на оперативном совещании в правительстве глава регионального минздрава Максим Забелин.







Министр отметил, что смена специализации больниц ведет к снижению качества медпомощи для пациентов, страдающих «традиционными» заболеваниями.



«К сожалению, росту летальности за тот промежуток, когда у нас были введены ограничительные мероприятия, отмечается увеличение именно летальных исходов. Осложнения связаны с тем, что многие не могли попасть [к врачу] и вовремя получить медпомощь по нашим традиционным направлениям», – заявил Забелин.

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Фото: Google Maps

Таким образом он подчеркнул необходимость строительства в Башкирии еще одного инфекционного госпиталя – по примеру медучреждения в Зубово. Забелин отдельно отметил, что в новом госпитале необходимо предусмотреть отделения для детей и беременных женщин.