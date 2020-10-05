В Башкирии наблюдается нехватка запасов донорской крови

| 05 окт 2020 | 14:59

Республиканская станция переливания крови (РСПК) отмечает нехватку запасов компонентов донорской крови по всем четырем группам. Донорский светофор полностью состоит из красных отметок, свидетельствующих о повышенной потребности крови групп и резус-принадлежности. РСПК просит прийти доноров и сдать кровь.







Красные светофоры отмечены в Уфе и Стерлитамаке. В Октябрьском наблюдается нехватка I, II, III группы крови отрицательного резус-фактора, IV группы крови положительного резус-фактора. В Кумертау не хватает донорской крови I и III группы отрицательного резус-фактора.



Между тем, в Белорецке нет острой нехватки донорской крови, светофор зелено-желтого цвета. В Бирске и Нефтекамске донорский светофор не обновлялся более трех недель.

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Согласно сводке о наличии доз антиковидной плазмы, в Республиканской станции переливания крови сейчас есть 21 доза: 4 – для пациентов с первой группой крови, 8 – со второй, 5 – с третьей, 4 – с четвёртой.В столице республики доноров ждут с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 по адресу: ул. Батырская, 41, корпус 1.В субботу, 17 октября, будет прием только цельной крови. Понедельник, 12 октября – выходной.



