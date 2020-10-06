В Башкирии госпитали вновь заполняются ковид-пациентами

Коронавирус в Башкирии | 06 окт 2020 | 12:02

На 11 часов 6 октября в Башкирии зарегистрировано 9051 случай новой коронавирусной инфекции. Оперативные данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.



Суточный прирост составил 44 человека. 684 жителя республики лечат легкую форму COVID-19 дома. А в госпиталях находится уже 102 человека. Буквально вчера в стационарах было 84 пациента.



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Выздоровели за время пандемии 8223 гражданина. В их числе 15 жителей республики, которые выписались за последние сутки. Новых летальных случаев не зафиксировано. Число смертей 42.