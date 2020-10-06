В Башкирии госпитали вновь заполняются ковид-пациентами
Коронавирус в Башкирии | 06 окт 2020 | 12:02
На 11 часов 6 октября в Башкирии зарегистрировано 9051 случай новой коронавирусной инфекции. Оперативные данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.
Суточный прирост составил 44 человека. 684 жителя республики лечат легкую форму COVID-19 дома. А в госпиталях находится уже 102 человека. Буквально вчера в стационарах было 84 пациента.
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Источник:
proural.info
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